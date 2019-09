Führungswechsel vor der Pause

Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß und führten durch Tore von Juri Knorr, Lucas Meister und Marian Michalczik schnell mit 3:0 (6.). Die Gäste brauchten knapp sieben Minuten für ihren ersten Treffer, kämpften sich dann aber auf 4:5 heran (13.). Minden behielt die Führung noch einige Minuten, kassierte in dann aber den 9:9-Ausgleich (22.) und Carstens nahm eine Auszeit. Doch das Momentum war nun auf Seiten der Gäste, die unmittelbar nach der Auszeit mit 12:9 in Führung gingen (25.). Mit einem 3:0-Lauf kam GWD zurück ins Spiel und glich zum 12:12 (28.) aus. Mit 13:13 ging es in die Pause.

Starker Beginn nach der Pause

Auch im zweiten Durchgang erwischte Minden den besseren Start und führte in einer torreichen Anfangsphase schnell mit 21:16 (39.) Diese Führung hielten die Hausherren und ließen den Gegner nicht mehr näher als bis auf vier Tore heran. Am Ende feierte GWD einen souveränen Heimsieg. Beste Torschützen waren Mindens Marian Michalczik mit sieben und Kevin Maage Gulliksen mit fünf Treffern.