Handball - BHC, GWD und TBV starten in die Saison

TBV wieder mit Suton

Mit einem Aufsteiger bekommt es der TBV Lemgo-Lippe zu tun, wenn der HSC 2000 Coburg zu Gast ist. Es ist der Auftakt zu einer Woche mit zwei Heim- und einem Auswärtsspiel, davon zwei innerhalb von 48 Stunden. "Der Fokus liegt jetzt voll auf Coburg, auf nichts anderem und ob wir jetzt drei Spiele in einer Woche haben, spielt erstmal keine Rolle ", betont TBV-Trainer Florian Kehrmann. "Was uns in den letzten Jahren stark gemacht hat, war, dass wir nie über Belastungen, nie über Verletzungen gemeckert haben. Wir haben immer gesagt, da müssen wir durch."

Mit Tim Suton und Jari Lemke stehen dem TBV zwei Spieler wieder zur Verfügung, die nach ihren Kreuzbandrissen lange ausgefallen waren. "Tim hat eine unglaubliche körperliche Entwicklung gemacht, man merkt trotzdem noch, dass er wirklich lange raus war" , sagt Kehrmann über seinen Nationalspieler. "Tim ist wieder auf dem Weg dahin, wo er vor den Verletzungen war, vielleicht auch darüber hinaus. Trotzdem braucht er Zeit. Dass er Handball spielen kann, wissen wir alle." Zum Auftakt gegen Coburg dürfen 1.000 Fans in die Halle.

Essen hat noch spielfrei

Der vierte NRW-Klub, Aufgsteiger TUSEM Essen, startet erst in der kommenden Woche in die neue Saison, die mit 20 Teams bestritten wird. Am 7. Oktober ist der Liga-Neuling beim TVB 1898 Stuttgart zu Gast.

bh | Stand: 29.09.2020, 17:05