Ein Sieg kann viel bewegen - für beide

"Es wird ein Nervenspiel werden", sagt GWD-Trainer Frank Carstens. Beide Teams trennen gerade einmal zwei Zähler. Gewinnt Schlusslicht Minden die Partie, zöge es am Lokalrivalen vorbei. Kein Wunder, dass Carstens sagt: "Für uns ist es eine wichtige Woche."

Eine gute Phase hat gerade keiner der beiden Traditionsklubs. Beide haben seit Dezember nicht gewonnen, der TuS sogar die letzten sieben Spiele allesamt verloren. Vor allem das 22:29 zuletzt beim HC Erlangen war ernüchternd. Aber Trainer Emir Kurtagic ist sich sicher: "Das haben wir alles analysiert und aufgearbeitet."

Rückkehrer machen Minden Mut

Mindens Form war zuletzt immerhin aufsteigend. Den Top-Klubs SG Flensburg-Handewitt (31:31) und Rhein Neckar Löwen (31:33) bot GWD über weite Strecken Paroli und zeigte sich vor allem in der Offensive stark. Außerdem kehrten zuletzt mit den Langzeitverletzten Max Staar, Max Janke und Mats Kortesei drei Spieler zurück, die Mindens Möglichkeiten erweitern.

Das Hinspiel ging mit 23:18 allerdings an Lübbecke. Der einzige Auswärtssieg des TuS in dieser Saison. Aber jetzt geht es ja vor 1.600 Fans in der heimischen Arena auf die Platte. Und da hat Lübbecke in dieser Saison schon gezeigt, zu was es in der Lage ist. Im Oktober wurde Rekordmeister THW Kiel mit 29:25 nach Hause geschickt.

Eine ähnliche Leistung könnten die "Red Devils" auch gegen die Grün-Weißen brauchen. Dann wäre ein wichtiger Meilenstein im Kampf um den Klassenerhalt geschafft - und natürlich um die Vorherrschaft im Mühlenkreis.