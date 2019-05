Hinze: "Das Maximale herausholen"

Für Hinze existiere das Ziel Europa nicht, sagt er. Seine Strategie sei der Blick von Spiel zu Spiel, in jedem Spiel an den Sieg zu glauben. Dazu gehöre auch, Niederlagen abzuhaken. " Wir haben eine 24-Stunden-Regel. Das habe ich mal bei einem Verein aus der NFL gesehen. In dieser Zeit dürfen sich die Spieler ärgern. Danach muss das aber vergessen sein - bei Siegen und bei Niederlagen ."