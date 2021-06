Das Team von Trainer Emir Kurtagic ließ von Beginn an erkennen, dass es die um einen Punkt bessere Ausgangssituation im Vergleich zu Gummersbach nicht mehr verspielen wollte. Die Nettelstedter erarbeiteten sich durch eine engagierte Einstellung in Angriff und Abwehr bereits Mitte der ersten Halbzeit eine 8:4-Führung. Auch in Unterzahl-Situationen hielten sie einen Vorsprung von mehreren Toren. Zur Pause hieß es 13:10 für den TuS N-Lübbecke.

Ernsthaft in Gefahr geriet die Führung der Lübbecker in der zweiten Halbzeit nicht mehr, weil die Gastgeber auch bei stärkerer Gegenwehr der Gäste aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein nicht nervös wurden und konzentriert weiterspielten. Angeführt vom starken Valentin Spohn - mit zehn Toren bester Schütze der Gastgeber - konnte Lübbecke die Ferndorfer in den Schlussminuten noch abschütteln und gewann am Ende mit sechs Toren Vorsprung. Damit sicherte sich das Team den siebten Erstliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte.

Auswärtssieg reicht dem VfL Gummersbach nicht

Der VfL Gummersbach hatte auf Schützenhilfe der Ferndorfer am letzten Spieltag gehofft. Weil diese ausblieb, reichte den Gummersbachern der eigene 33:27 (16:14)-Sieg im Traditionsduell beim TV Großwallstadt nicht zum Sprung auf den zweiten Platz. Bester VfL-Torschütze war Raul Santos mit zehn Treffern.

Bereits vor dem letzten Spieltag hatten die HSV-Handballer aus Hamburg als Aufsteiger festgestanden.