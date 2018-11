Der glänzend in die Saison gestartete Aufsteiger Bergischer HC kassierte gegen FA Göppingen eine 25:28 (11:14)-Heimniederlage. Dabei erlebten die Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle. Der BHC war vor knapp 2.200 Zuschauern zu Beginn das bessere Team und führte nach 20 Minuten mit 10:7. Bis zur Pause aber gelang den Bergischen nur noch ein Tor, den Gästen jedoch gleich sieben - zur Pause stand es 11:14.

Nach dem Wechsel kämpften sich die Gastgeber wieder ran, und nach 46 Minuten führte der BHC erneut (22:21). Es ging hin und her, und nach 53 Minuten sah es beim 25:24 nicht schlecht für den Aufsteiger aus. Doch wie in Hälfte eins gelangen auch jetzt in den Schlussminuten keine Tore. Göppingen machte derer vier, so dass am Ende eine Heimniederlage für den BHC zu Buche stand.