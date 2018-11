Für den BHC war es die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge. Vor zwei Wochen hatten die Bergischen im Achtelfinale des DHB-Pokals gegen die Rhein-Neckar Löwen bereits den Kürzeren gezogen und waren in der Verlängerung (29:32) ausgeschieden. Im Düsseldorfer ISS Dome entwickelte sich am Donnerstag nach dem Anwurf eine enge Partie, in der vor allem Gäste-Keeper Mikael Appelgren den BHC mit seinen Paraden zunächst zur Verzweiflung trieb.

Die Rhein-Neckar Löwen waren treffsicherer: Gudjon Valur Sigurdsson erzielte in der 19. Minute das 9:6. Eine Minute vor der Halbzeitpause hatte sich der BHC wieder auf einen Treffer herangekämpft, doch Filip Taleski traf eine Sekunde vor dem Halbzeitpfiff zum 15:13 für die Gäste. Mit einem 3:0-Lauf unmittelbar nach der Pause bauten die Rhein-Neckar Löwen die Führung auf fünf Tore aus und nahmen den Bergischen den Wind aus den Segeln. Der BHC bekam vor allem die starke Gäste-Offensive nicht in den Griff.