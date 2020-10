BHC siegt, Essen und Minden ohne Chance

Minden hielt die Partie in den ersten Minuten offen - insbesondere Torwart Carsten Lichtlein und der bärenstarke Christoffer Rambo hielt die Mindener gegen die Norddeutschen im Spiel. In der Folge legte Flensburg wieder etwas zu. Mit einem Rückstand von 12:15 ging GWD in die Pause. In der zweiten Halbzeit erhöhte die SG das Tempo - Minden musste bei 19:24 das erste Mal abreißen lassen. Daraufhin wirkte die SG sehr abgeklärt, erhöhte Tor für Tor den Vorsprung. Minden zeigte Moral, konnte jedoch nicht mehr zurückkommen.