TUSEM Essen - Rückkehr eines Traditionsklubs

Der Turn- und Sportverein Essen-Margarethenhöhe, kurz TUSEM Essen genannt, darf sich freuen. Denn mit der Entscheidung der Handball-Bundesliga, den Spielbetrieb in den beiden höchsten Spielklassen abzubrechen, steht fest: Nach sieben Jahren Abstinenz kehrt der traditionsreiche Verein zurück in die Eliteklasse.

Tiefer Fall Ende der 00er-Jahre

Für die Essener ist es eine Rückkehr in die Liga, in der sie vor allem Ende der Achtziger-Jahre dominiert haben. Drei deutsche Meistertitel, drei Pokalsiege und einen Europapokal-Triumph feierte der TUSEM zwischen 1986 und 1992. Bekannte Spieler wie Frank Arens oder der DHB-Teammanger und Weltmeister von 2007, Oliver Roggisch, liefen für die Essener auf und schafften dort den Durchbruch. Zuletzt nahm der Traditionsverein zwischen 2003 und 2005 dreimal am internationalen Wettbewerb teil.