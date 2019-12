"Die Situationen, die wir uns herausgespielt haben, waren gut. Doch irgendwann muss der Ball auch mal ins Tor, da waren wir nicht gut" , sagte Gummerbachs Trainer Torge Greve bei "Sky". "Daher hat Hamm verdient gewonnen. Wenn wir in der Rückrunde um den Wiederaufstieg mitspielen wollen, müssen wir auswärts mehr Punkte holen".

Storbeck lässt Gummersbach verzweifeln

Vor mehr als 7.000 Zuschauern brachte Sören Südmeier die Gastgeber nach knapp drei Minuten mit 1:0 in Führung. Gummersbach mangelte es in der Offensive zunächst an Genauigkeit und scheiterte mehrfach am starken ASV-Keeper Felix Storbeck. In der 13. Minute baute Fabian Huesmann Hamms Führung per Siebenmeter erstmals auf drei Tore aus (5:2).

Gummersbach verteidigte konsequent und kam besser in die Partie, doch Storbeck parierte zwei Siebenmeter. Einen weiterer VfL-Siebenmeter landete an der Latte, erst den vierten Versuch nutzte Lukas Blohme zum Anschlusstreffer (6:5/20.). In der 24. Minute glich Gummersbach aus (7:7), zur Pause stand es 10:10.

Hamm erarbeitet sich erneut Vorsprung

Zu Beginn der zweiten Hälfte zog Hamm wieder auf drei Treffer weg (14:11/35.). Gummersbach agierte im Angriff oft unkonzentriert und gab den Ball leichtfertig her, in der Defensive forderte VfL-Trainer Greve in einer Auszeit mehr Aggressivität. Der ASV versuchte, das Tempo hoch zu halten und führte in der 46. Minute erstmals mit fünf Toren (20:15).

Gummersbach stabilisierte sich etwas und verkürzte den Rückstand auf drei Treffer (19:22/52.), scheiterte aber immer wieder an ASV-Keeper Storbeck (insgesamt 22 Paraden). Hamm wirkte entschlossener und ließ in den letzten Spielminuten nichts mehr anbrennen. Beste Werfer waren Vyron Papadopoulos (Hamm) und Alexander Becker (VfL) mit jeweils fünf Treffern.

Bitterer VfL-Abstieg im Sommer

Gummersbach war im vergangenen Sommer nach 53 Jahren aus der Bundesliga abgestiegen. Dramatisch war, dass die punktgleichen Eulen Ludwigshafen am Ende nur ein Tor besser waren als der VfL. Die Westfalenhalle galt in den 1970er und 80er Jahren als Wohnzimmer der Gummersbacher, die vor allem für Europacupspiele ins Ruhrgebiet zogen.

Stand: 30.12.2019, 20:35