Drei Auswärtspleiten für NRW-Teams

Der VfL Gummersbach hat bei den Füchsen Berlin in der Handball-Bundesliga eine deutliche Niederlage kassiert. Am Sonntag (11.03.2018) Am Sonntag verlor der VfL in der Schmeling-Halle vor 6.121 Zuschauern nach einer Leistungssteigerung der Berliner mit 24:31 (14:11).

Die Füchse taten sich zu Beginn an vor allem in der Offensive sehr schwer. Sie scheiterten immer wieder mit Würfen am Gummersbacher Keeper Carsten Lichtlein. Die Gäste hingegen fanden Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel und gingen zwischenzeitlich mit 8:6 in Führung.