Bei Umzügen gibt es immer viel zu regeln. Das bedeutet Anstrengung, Anspannung, Stress. Und all das erlebt aktuell auch Handball-Bundesligist GWD Minden vor seinem ersten "Heimspiel" in der Kreissporthalle in Lübbecke, Spielstätte des Zweitligisten und Ex-Rivalen TuS N-Lübbecke. Die alte Kampa-Halle in Minden wird abgerissen.

GWD-Trainer Frank Carstens kennt die Kampa-Halle gut. Seit 2015 ist er für das Team verantwortlich und erlebte 2016 dort auch die Aufstiegssaison. Erinnerungen, die haften bleiben. Vor dem ersten Heim-Auftritt auf fremder Platte am Sonntag (09.02.2020, 16 Uhr) gegen FA Göppingen gibt Carstens im Gespräch mit WDR.de einen Einblick in seine Gefühlswelt: "Da ist eine Menge Spannung mit dabei."

Vielfältige Herausforderungen für GWD