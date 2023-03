" Das ist eine ganz bedeutende Personalie für uns. Malte ist in den letzten Jahren zu einem Gesicht unserer Mannschaft geworden und hat oft bewiesen, wie wichtig er für uns und unseren Erfolg ist ", sagte GWD-Geschäftsführer Nils Torbrügge. " Seine Entscheidung bringt auf der so wichtigen Torhüterposition Sicherheit für die nächsten Jahre. Es ist auch ein starkes Statement für GWD, dass sich Malte für einen Verbleib entschieden hat, obwohl er von vielen anderen Klubs umworben war. "

Wird Semisch zum dritten Mal der Garant für den Klassenerhalt?