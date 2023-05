Vorletztes Heimspiel als Cheftrainer

Nun wartet mit Magdeburg der nächste Top-Gegner. Das Spiel ist für Minden-Coach Frank Carstens aber auch aus anderen Gründen ein besonderes. Zum einen war er zwischen 2010 und 2013 drei Jahre lang Trainer beim SC Magdeburg. Zum anderen wird es das vorletzte Heimspiel als Cheftrainer sein. Seit Monaten steht fest, dass Carstens den Turn- und Sportverein GWD Minden zum Saisonende verlassen wird.

Carstens hatte die abstiegsbedrohten Mindener 2015 auf den 18. Tabellenplatz übernommen, konnte den Abstieg aber nicht mehr verhindern. In der Folgesaison führte er den Verein direkt zurück in die Bundesliga, wo er mit seiner Mannschaft seitdem am Saisonende immer über dem Strich stand - wenn auch teilweise knapp. Nach acht Jahren geht nun eine Ära in Minden zu Ende.

In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte Minden jeweils die Last-Minute-Rettung unter Carstens geschafft. Nun stehen die Zeichen auf Abstieg. Carstens Mannschaft müsste die verbleibenden drei Spiele gewinnen und gleichzeitig auf drei Niederlagen von Wetzlar hoffen. Immerhin: Vier Mal ging es bereits für die Mindener in die zweite Liga - drei Mal gelang der schnelle Wiederaufstieg nach einem beziehungweise zwei Jahren in der zweiten Liga.

Neuer Trainer: Adli Eyjolfsson