HBL: GWD Minden verliert Heimspiel gegen HSG Wetzlar

Die Mindener erwischten gegen den Tabellenfünften aus Wetzlar, der zuletzt mit einem Heimsieg gegen Rekordmeister THW Kiel überzeugt hatte, den besseren Start. In der 15 Minute lagen die Gastgeber mit 7:4 in Führung.

Pausenrückstand verunsichert Minden nicht

Trotzdem gingen sie letztlich mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause, was auch an den drei schnellen Gegentoren zum 8:10 lag (26. Minute), die sie in nur 61 Sekunden kassierten.