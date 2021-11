Von Behren habe es nicht geschafft, die Spieler in der Kaderplanung langfristig an den Verein zu binden. So hätte der Trainer "praktisch jedes Jahr einen Neuaufbau machen müssen" , sagte Bredemeier. "Das ist das, was uns auf die Füße fällt." Nach Meinung der Gesellschafter müsse dies geändert werden, um eine Kontinuität wie in früheren Jahren zu bekommen.

Die Partner und Gesellschafter hätten zudem erklärt, für mögliche Verstärkungen der Mannschaft zur Verfügung zu stehen. "Da geht es aber nicht um Ergänzungen, sondern darum, die Mannschaft nochmal zielgerecht zu verstärken, um den Kampf um den Klassenerhalt erfolgreich zu bestreiten" , betonte Bredemeier.

Nachfolge noch unklar

Frank von Behren ist nicht mehr länger Geschäftsführer von GWD Minden.

GWD Minden hatte von Behren am Dienstag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt. Grund dafür sei die aktuelle sportliche Situation mit dem daraus resultierenden letzten Tabellenplatz. "Wir Gesellschafter stehen auch in dieser sportlich herausfordernden Situation uneingeschränkt hinter Trainer und Mannschaft" , hieß es in einer Klubmitteilung.

Wer die Nachfolge von Behrens antritt, ist unklar. Der 45-Jährige, der als Profi viele Jahre für Minden spielte, war seit Januar 2017 für seinen ehemaligen Klub im Management tätig.

Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar Löwen

Die Ostwestfalen stehen nach zehn Niederlagen aus den ersten elf Saisonspielen am Tabellenende. Der Abstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt derzeit vier Punkte.

Am Donnerstag (19.05 Uhr) tritt GWD bei den Rhein-Neckar Löwen an. Dabei müssen die Mindener ohne Maximilian Janke auskommen, der sich im Spiel gegen Göppingen eine Kapselverletzung im Ellenbogengelenk zugezogen hat. Wie lange Janke ausfällt, ist noch unklar. "Das können Tage oder Wochen sein" , sagte Trainer Carstens. Fraglich ist noch der Einsatz von Miro Schluroff (Magen-Darm-Erkrankung) und Niklas Pieczkowski (Erkältung).

bh | Stand: 17.11.2021, 17:05