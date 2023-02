Strukturwandel auf der sportlichen Ebene

" Es fällt nicht leicht, einen Trainer, der seit so vielen Jahren mit dem Verein verbunden ist, gehen zu lassen. Doch wir sind übereingekommen, dass wir neue Wege gehen wollen ", sagte Geschäftsführer Nils Torbrügge. Der 30-Jährige sei aber froh, dass diese Entscheidung frühzeitig getroffen ist: " Jetzt können sich beide Seiten auf die Aufgaben der nächsten Monate konzentrieren. Unser gemeinsames Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt. "