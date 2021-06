Carstens: "Riesenstress in der Endphase"

GWD-Trainer Frank Carstens gratulierte den Eulen und Trainer Benjamin Matschke nach dem Spiel dennoch die Leistung in diesem Jahr. Denn es war vor allem die Aufholjagd der Ludwigshafener in den vergangenen Wochen, die die Mindener noch einmal in Bedrängnis gebracht hat.

"Wir hatten das Gefühl, uns geht es gut im Mai" , so Carstens. "Und auf einmal sah es gar nicht mehr so aus und dann kam noch einmal ein Riesenstress auf in der Endphase."

Riesenstress hatte Carstens auch im Spiel gegen die Eulen, die mit einem Sieg die Ostwestfalen in der Tabelle überholt und auf einen Abstiegsplatz gedrückt hätten. Deswegen passte es nicht in den Plan, dass die Gäste in der ersten Halbzeit auf satte sieben Tore davonzogen (12.5, 27.). "Aber wir sind relativ ruhig geblieben und hatten einen Plan, an den wir uns gehalten haben" , sagte Carstens.

Siebter Feldspieler bringt die Wende

Dieser Plan beinhaltete unter anderem, über weite Strecken mit sieben Feldspielern zu agieren. "Das war eine gute Lösung, wir haben das Spiel Stück für Stück gedreht" , so Carstens. Zudem hielt auch Torhüter Carsten Lichtlein GWD mit starken Paraden im Spiel.

Zwar zogen die Eulen noch einmal auf drei Tore davon (24:21, 54.), doch dann machte die Mindener Abwehr endgültig dicht. Angeführt von den starken Torhütern Lichtlein und Malte Semisch kassierten die Mindener in den letzten sechs Minuten kein einziges Tor mehr. "Es war dann wie im Rausch" , sagte Semisch.

Janke blockt Wagner mit einer Hand

Held des Spiels wurde dann aber Maximilian Janke. Minden hatte zwischenzeitlich auf 24:24 ausgeglichen, doch die Eulen bekamen vier Sekunden vor dem Ende einen Freiwurf zugesprochen und waren nach einer Zeitstrafe für Juri Knorr zudem noch in Überzahl.

Doch Janke blockte den Wurf von Ludwigshafens Hendrik Wagner spektakulär mit nur einer Hand. "Max hat den Braten irgendwie gerochen" , freute sich Semisch.

"Wagner hat von diesen Bällen auch in diesem Spiel schon einige verwandelt. Heute ist er geblockt worden. Ich kann nur sagen: Gott sei Dank" , sagte Trainer Carstens und atmete erleichtert aus. Mit seinem Block sicherte Janke GWD Minden ein weiteres Jahr in der Handball-Bundesliga.

