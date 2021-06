GWD Minden zittert sich zum Klassenerhalt

Nach einem ausgeglichenen Beginn gingen die Eulen in der 10. Minute erstmals mit zwei Toren in Führung (5:3). Während sich GWD ungewohnt viele Fehler leistete, zogen die Gäste auf 10:5 davon. Eine Mindener Auszeit hatte keinen Effekt. Stattdessen wuchs der Vorsprung der Eulen noch um zwei weitere Tore an, bevor sich Minden mit einem eigenen 3:0-Lauf zurückmeldete (8:12/26.). Dennoch blieb es bei einem klaren 4-Tore-Vorsprung der Eulen zur Pause.

Minden kam mit Schwung aus der Pause und verkürzte weiter (15:17/38.) während im GWD-Tor der starke Carsten Lichtlein zum sicheren Rückhalt avancierte. In der Offensive überzeugten vor allem Kevin Maageroe Gulliksen und Christoffer Rambo. Minden war bis auf 20:21 dran, bevor Hendrik Wagner Ludwigshafen wieder mit drei Toren in Führung brachte.

Semisch und Gulliksen überzeugen

Malte Semisch, Torhüter von GWD Minden

Aber Minden blieb dran, auch weil nun mit Malte Semisch der andere Mindener Schlussmann zu Topform auflief. Fünf Minuten vor dem Ende war GWD wieder bis auf ein Tor dran (23:24). Der überragende Gulliksen (sieben Tore) sorgte in der 57. Minute für den ersten Ausgleich seit dem 3:3. Beim Stand von 24:24 ging es in die Schlussminute. Die Eulen spielten die Uhr runter, um den letzten Wurf zu haben. Der Sprungwurf von Wagner wurde abgewehrt und der Mindener Klassenerhalt war sicher.