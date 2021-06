GWD Minden hat gegen Ludwigshafen Matchball im Abstiegskampf

Das Team von Trainer Frank Carstens geht am kommenden Donnerstag (19 Uhr) mit einer guten Ausgangslage in das Abstiegsduell mit den Eulen. Nach dem Heimsieg gegen Göppingen vom Sonntag haben die Mindener drei Punkte Vorsprung vor Ludwigshafen - bei noch vier zu vergebenen Zählern ist das zumindest beruhigend.

Ein Punkt würde Minden reichen

Der Klassenerhalt ist damit noch nicht in trockenen Tüchern, wäre es aber bereits im Falle eines Unentschiedens: " Es ist für beide Teams ein absolutes Finale. Wir wollen am Donnerstag den Sack zumachen. Nur ein Punktgewinn hilft uns weiter ", so Carstens.