Abstiegskampf - das ist kein neues Wort im Handball-Alltag von Bundesligist GWD Minden. Es ist schon seit ein paar Jahren so, dass die Ostwestfalen mit allem was sie haben, um den Klassenerhalt in der deutschen Handball-Elite-Liga kämpfen müssen. Jeweils letztendlich mit Erfolg - bisher.

Aber in dieser Saison sieht es schon wieder beängstigend aus. Drei Siegen stehen nach 15 Spielen satte zwölf Niederlagen gegenüber. GWD steht auf dem vorletzten Rang, der am Ende der Saison den Gang ins Unterhaus bedeuten würde.