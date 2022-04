Pokalsieg gegen Göppingen macht Hoffnung

Etwas mehr als zehn Monate später wird das Aufeinandertreffen dieser beiden Teams - diesmal am 28. Spieltag - wieder wichtig für das Schicksal der Mindener sein. Am Donnerstag (28.04.2022, 19.05 Uhr) reist GWD als Tabellenvorletzter nach Göppingen und ist in akuter Abstiegsnot. Sieben Spiele stehen noch aus und in jedem steht Minden nun unter Druck - der Klub braucht unbedingt Siege, am besten schon jetzt.

Erst im Dezember haben die Ostwestfalen gezeigt, dass sie gegen Göppingen bestehen können. Im Pokal gab es einen 31:28-Sieg, der auch Auswirkungen auf die kommenden Wochen hatte. " Dieses Erfolgserlebnis im Pokal hat etwas mit der Mannschaft gemacht. Seit den drei Siegen in Folge im Dezember sind wir auf einem guten Weg, sind in jedem Spiel konkurrenzfähig und haben uns einen sehr stabilen Leistungskorridor erarbeitet, den wir natürlich auch am Donnerstag in Göppingen brauchen ", sagte Trainer Frank Carstens.

Göppingen patzte genau im falschen Moment

Der Gegner hat jedoch einen Lauf und vier der vergangenen fünf Spiele gewinnen können. " Wir wollen zumindest eine gute Leistung abliefern. Göppingen ist in einer sehr guten Verfassung und hat mit Ausnahme des Spiels gegen Balingen gut gepunktet ", sagte Carstens.

Doch ausgerechnet dieser Ausrutscher der Göppinger hat Minden extrem wehgetan. Die HBW Balingen-Weilstetten belegt in der Tabelle vor dem GWD aktuell den ersten Nichtabstiegsplatz, hat genau die zwei Punkte mehr auf dem Konto, die der Auswärtssieg bei Frisch Auf einbrachte und Minden nun bis zum Saisonende mindestens aufholen muss.

Bergischer HC soll Minden Schützenhilfe leisten

Damit schon am Donnerstag die Möglichkeit dazu besteht, braucht der GWD nicht nur den eigenen Sieg, sondern auch Schützenhilfe aus Nordrhein-Westfalen. Im zweiten Spiel des Abends empfängt der Bergische HC die Balinger. Und für den geht es auch noch um etwas, denn rechnerisch ist der Klassenerhalt noch nicht geschafft - was ein Sieg zwar nicht ändern würde, die Gefahr im Erfolgsfall wäre aber nur noch verschwindend gering.