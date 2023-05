Die Handballer des GWD Minden befinden sich in einer Situation, in der sie durchaus als Experten gelten können. Über 80 Prozent der Bundesliga-Saison sind gespielt und der Klub befindet sich in akuter Abstiegsnot. So war es auch in den vergangenen Jahren, als Minden in den letzten Wochen jeweils die Kurve bekam. Doch ist das auch diesmal möglich?

Zwei Last-Minute-Rettungen hintereinander

In der Saison 2020/21 gab es ein echtes Finale. Am vorletzten Spieltag musste der GWD gegen die Eulen Ludwigshafen punkten, nachdem ein Sieg gegen Frisch-Auf Göppingen im vorigen Spiel für eine gute Ausgangsposition gesorgt hatte. Minden hielt dem Druck stand, holte einen Punkt, blieb in der Liga und schickte Ludwigshafen eine Klasse tiefer.

Ähnlich lief es ein Jahr später - nur ohne direktes Duell. In den letzten fünf Spielen der Saison 2021/22 holte Minden fünf Punkte und stürmte so noch an HBW Balingen-Weilstetten vorbei. Entscheidend war vor allem der Sieg gegen HC Erlangen am vorletzten Spieltag. Es waren die zwei Punkte, die der GWD am Ende mehr hatte als Balingen.

Vier Punkte Rückstand auf Wetzlar

Aktuell hat Minden noch sieben Partien auszutragen, die Konkurrenz nur noch sechs. Das Nachholspiel ist also eine Gelegenheit, um noch etwas Boden gutzumachen. Vier Punkte beträgt aktuell der Rückstand auf den rettenden Platz 16, den die HSG Wetzlar belegt. Vor rund einem Monat gewann der GWD beim Konkurrenten und hat deswegen überhaupt noch die Chance, schon wieder im Endspurt die Klasse zu sichern.