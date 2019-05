Und dennoch schaffte es der VfL, junge Leute zu holen und sie zu erstklassigen Handballern zu entwickeln. Toptorjäger Julius Kühn, Paul Drux oder Simon Ernst etwa weckten als Leistungsträger beim VfL schnell das Interesse der finanziell besser ausgestatteten Konkurrenz. "Ich habe ja immer darauf gedrungen, junge Leute zu holen und sie auszubilden ", sagt Heiner Brand: " Leider sind auch die jungen Leute mittlerweile sehr teuer geworden. "

Brand beklagt fehlende Grundeinstellung

Heiner Brand

Brand beklagt zudem die " fehlende Grundeinstellung " in der aktuellen Gummersbacher Mannschaft, die am Mittwoch (29.05.2019) gegen Göppingen 22:26 verlor und die zur Rettung ein Remis beim direkten Rivalen Bietigheim benötigt. " Die Basis müsste eine knallharte Abwehr sei n", sagt der 66-Jährige: " Außerdem darf sich in einer eher durchschnittlichen Mannschaft nicht jeder das Recht herausnehmen, im Angriff ständig Fehler zu machen. "

Und so taumelt der VfL ungebremst dem Absturz entgegen. Der möglicherweise sogar erst in Liga drei endet, denn die Lizenz für die zweite Liga hat der VfL nur mit Auflagen erhalten. Sollte der Klub bis Freitag eine finanzielle Lücke im fünfstelligen Bereich nicht decken können, wäre bei einem Abstieg ein Spielbetrieb in Liga zwei nicht möglich.