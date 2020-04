Corona-Krise kommt für VfL Gummersbach zum "ungünstigsten Zeitpunkt"

Es gebe aber immer noch viele Baustellen, die Corona-Krise käme für den Klub "zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt" . Nun entfallen nicht nur eingeplante Zuschauereinnahmen aus den übrigen fünf Heimspielen, die noch im Spielplan standen.

Klub benötigt Ticketing- und Sponsoring-Einnahmen

"Es ist eine Situation, in der wir weiterlaufende Kosten haben. Die Einnahmen im Profisport kommen hauptsächlich aus dem Ticketing und aus dem Sponsoring. Wenn wir unseren Dauerkarteninhabern und Partnern für das nächste Jahr nicht sagen können, wann und in welcher Form die Saison dann wirklich stattfindet, ist es schwierig, Gelder einzunehmen. Und ohne diese Gelder werden wir die nächsten Monate nicht überleben", so Schindler.

Man müsse nun Lösungen finden. "Am Ende kann man aber keine Sicherheit geben, weil das natürlich abhängig von der Entwicklung der nächsten Wochen und Monate ist" . Das gelte nicht nur für den Handball, sondern auch für die meisten anderen Profi-Sportligen.

Situation im Griff - Zukunft ungewiss

Aktuell habe der der VfL die "Situation im Griff" . Den Ausfall der fünf Heimspiele habe man durch Kostenreduzierung, etwa durch Gehaltsverzicht und Kurzarbeit, abfedern können. "Aber für die Zukunft heißt das: Wenn kein professioneller Sport vor Zuschauern stattfinden kann, dann ist die Geschäftsgrundlage weg. Das Geschäftsmodell funktioniert nicht", sagte Schindler. Der frühere Profi hofft, "dass da schnellstmöglich eine Vision stattfindet, die uns alle glauben lässt, dass es auch wirklich weitergeht."

Trotz allem blickt Schindler optimistisch in die Zukunft. "Wir sind ein Verein, der mittlerweile gelernt hat, mit Krisen umzugehen", so der 36-Jährige. "Ich bin trotzdem grenzenloser Optimist. Das Einzige, was wir jetzt haben- und das ist das Schwierige - ist diese Ungewissheit. Wir haben es nicht in der eigenen Hand, sondern wir sind abhängig von der Entwicklung rund um das Coronavirus."

