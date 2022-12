"Uns ist sicherlich zugute gekommen, dass wir unbeschwert und frei von Druck in die Spiele gegangen sind" , erklärte Rechtsaußen Blohme nach dem 37:32-Auswärtssieg des VfL in Erlangen Anfang Dezember. "Und dann sind wir in einen Lauf gekommen, der uns vieles leichter gemacht hat", so Blohme.

Blohme - keine Nebenrolle auf Rechtsaußen

Neben Nationalsieler Julian Köster und Spielmacher Dominik Mappes war es vor allem Blohme, der die begeisterten Fans in der oft ausverkauften Gummersbacher Halle in Begeisterung vesetzte. Schicksal vieler Außenspieler im Handball ist es ja, außerhalb von Tempogegenstößen nur höchst gelegentlich ins Teamspiel eingebunden zu werden. Häufig spielen sie nur eine Nebenrolle.

Beim VfL ist dies ganz anders. Blohme trifft nicht nur von Rechtsaußen ins Tor der Gegner. Gegen Hamburg übernahm er - in Abwesenheit von Dominik Mappes - auch Verantwortung vom Siebenmeterpunkt. Und verwandelte alle seine fünf Versuche. Insgesamt gelangen ihm in den ersten 18 Spielen der Saison satte 103 Treffer - das ist Platz sechs in der Torjägerliste der HBL.

Hoch oben in der Torjägerliste

103 Tore warf Blohme bislang in der Saison

Der gebürtige Flensburger darf mit Fug und Recht als "Spätzünder" im deutschen Spitzenhandball bezeichnet werden. "Er hat sich im Lauf der letzten Jahre bei uns unwahrscheinlich gesteigert", sagte VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson anlässlich der Vertragsverlängerung Blohmes beim VfL. Seit 2019 läuft der Linkshänder im Dress des VfL auf, im Sommer verlängerte er seinen Vertrag bis 2025. "Gummersbach ist schon so etwas wie zweite Heimat geworden" , sagt Blohme, der sich freut, dass auch seine Lebensgefährtin näher an seine Seite gerückt ist. "Sie ist auch nach Gummersbach gezogen und arbeitet jetzt fest hier" , so Blohme.

Nach seinen Ausbildungsjahren in Flensburg und dem Umweg über den ASV Hamm Westfalen landete Blohme 2019 im Oberbergischen. Der Schritt über die Zweite Liga hat dem Rechtsaußen sichtlich gut getan - er entwickelte sich zum Stammspieler und Mentalitäts-Faktor der Gummersbacher.

Leidenschaft und Begeisterung

Mit seiner offenen Art und seinem leidenschaftlichen Spiel hat er sich zum Publikumsliebling aufgeschwungen. Und damit auch Verantwortung im Team übernommen. "Er für uns immens wichtig, einerseits als Spieler auf der Platte und andererseits auch als Person in der Mannschaft“, sagt Trainer Sigurdsson. Der vor allem die positive Ausstrahlung Blohmes schätzt: "Lukas ist ein toller Junge, der der Mannschaft gut tut und immer super drauf ist."

Viele Beobachter der Szene hatten Blohme für die bevorstehende WM auch im Kader der deutschen Nationalmannschaft gesehen - Bundestrainer Alfred Gislason hat sich dagegen entschieden. Noch. Wenn Blohme auch im zweiten Teil der Saison spielt wie im ersten - dann dürfte auch Gislason kaum noch am Gummersbacher Mentalitätsspieler vorbeikommen. Jetzt gehen er und seine Kollegen erst einmal in die WM-Pause. Nächster Bundesliga-Auftritt der Gummersbacher ist am 9. Februar ein Heimspiel gegen den TBV Lemgo.