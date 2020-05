VfL Gummersbach senkt Schulden deutlich - Appell an Fans und Sponsoren

Etwa eineinhalb Jahre nach dem Entschluss zu einer strategischen Neuausrichtung hat der VfL Gummersbach Bilanz gezogen. In einem am Freitag (01.05.2020) veröffentlichten Video zog Geschäftsführer Christoph Schindler ein positives Fazit, allerdings stellt die Corona-Krise den Handball-Zweitligisten vor neue Herausforderungen.

Vor allem im Bereich der finanziellen Entlastung konnte der Traditionsklub, der die abgebrochene Zweitliga-Saison auf Platz vier beendet hatte, Fortschritte erzielen. Aktuell habe der VfL 750.000 Euro weniger Personalkosten als in der 2018/19, als er noch in der ersten Liga spielte. Gegenüber der Saison 2017/18 habe man die Personalkosten um eine Million Euro reduzieren können. Zudem wurden die Kosten für die Heimspiele um 250.000 Euro verringert.

Schulden um drei Millionen Euro gesenkt

In Kombination mit neuen Konzepten in den Bereichen Ticketing, Sponsoring und Marketing habe der Verein die Gesamtschulden auf eine Million Euro senken können, so Schindler. Auch gebe es keine Unterdeckung mehr. Nach dem Abstieg in die 2. Liga hätten die Schulden noch vier Millionen Euro und die Unterdeckung zwei Millionen Euro betragen.

In Zukunft will der Verein noch mehr auf Eigengewächse setzen, im aktuellen Kader stünden bereits zehn Spieler aus der eigenen Akademie. Wichtig sei, dass die Spieler sich mit dem VfL Gummersbach identifizieren würden.