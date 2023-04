Im Kreis Unna arbeiten die Borussia-Frauen mit der Nationalmannschaft und Bundestrainer Gaugisch dann am Feinschliff. Der erklärte vorab: "Unser Fokus wird wieder auf der Deckungsarbeit liegen, um diese zu festigen, aber gleichzeitig auch zu entwickeln."

Deutschland Favorit in den Qualifikationsspielen

"Das Ziel ist klar: Wir sind der Favorit und wollen uns für die WM qualifizieren" , sagte Gaugisch mit Blick auf die Duelle gegen Griechenland am 9. April (17.15 Uhr) in Hamm und am 12. April (17.00 Uhr) in Chalkida. Der Sieger ist bei der Weltmeisterschaft in Dänemark, Norwegen und Schweden (ab 30. November) dabei.

Quelle: jti/sid