Nein, als Fingerzeig für die kommende Saison in der Handball-Bundesliga der Frauen will André Fuhr den Supercup nicht überhöhen. Der Trainer von Borussia Dortmund betonte im Vorfeld des ersten Gradmessers gegen die SG BBM Bietigheim am Samstag (28.08.2021, 19.30 Uhr) auf der Website der HBF : "Dafür ist es viel zu früh. Beide Teams trainieren erst seit knapp 14 Tagen in voller Besetzung zusammen. Da wird sich im Laufe der Saison sicher noch einiges entwickeln."

Dennoch ist klar, dass der erste Titel der Saison in der Dortmund-Vitrine landen soll. Fuhr betonte: "Trotzdem hält der Sieger am Ende einen Pokal in den Händen und hat sich einen weiteren Briefkopf-Eintrag erspielt." Bietigheim weiß schon, wie sich ein Supercup-Sieg anfühlt - zweimal holte der Klub schon den Pokal zum Saisonauftakt (2017 und 2019).

Personeller Umbruch bei Borussia Dortmund

In Dortmund muss aber erstmal der neue Kader zusammenfinden. Beim amtierenden Deutschen Meister gab es einen Umbruch. Viele neue Spielerinnen, darunter auch die schwedische Top-Rückraumspielerin Fatos Kücükyildiz (28 Jahre), mussten integriert werden.