BVB-Handballerinnen gelingt Vorentscheidung im Titelkampf

Alina Grijseels sorgt für erste Vier-Tore-Führung

Als Alina Grijseels in besagter Minute allerdings zum 27:23 traf, wurde die Luft langsam dünn für die Gäste aus Bietigheim. Kim Naidzinavicius, Anna Loerper und Danick Albertine Snelder brachten die SG zwar jeweils auf zwei Treffer heran, doch diese Distanz wahrte der BVB.

Die Gäste setzten in der Schlussphase mit der Herausnahme ihrer Keeperin alles auf eine Karte. Als BVB-Torfrau Yara Ten Holte 27 Sekunden vor Ende beim Stand von 30:28 den Wurf von Naidzinavicius pariert hatte, war der 24. Saisonsieg im 24. Saisonspiel so gut wie in trockenen Tüchern.

Beste Werferinnen des BVB waren Kelly Dulfer (8 Treffer) und Grijseels (6). Auf Seiten der Gäste war Naidzinavicius mit acht Toren beste Schützin.

Video starten, abbrechen mit Escape BVB-Handballerinnen wollen deutscher Meister werden. Sportschau. . 04:20 Min. . Verfügbar bis 11.03.2022. Das Erste.

Stand: 31.03.2021, 18:47