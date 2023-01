Dortmunder Handballerinnen erkämpfen sich dramatisches Remis

Der BVB und der Thüringer HC trennten sich am Mittwochabend vor 700 Zuschauern mit einem 30:30 (13:16)-Unentschieden.

Beide Mannschaften lieferten sich zunächst bis zur 22. Minute ein Duell auf Augenhöhe. Nach fünf Toren der Gäste in Folge zog der Thüringer HC zunächst auf 13:10 davon, Sonja Frey erhöhte per Kempa auf 15:11. Die Gäste gingen vor allem dank der starken Annika Lott, die am Ende mit zehn Treffern Topscorerin der Partie wurde, mit drei Toren Vorsprung in Führung.