Die Borussen, bei denen Meret Ossenkopp und Alina Grijseels jeweils achtmal trafen, haben damit den Vorsprung auf Blomberg-Lippe ausgebaut und bleiben auf dem dritten Tabellenplatz, die Gastgeber hätten mit einem Sieg aufschließen können. In der nächsten Partie hat Dortmund die Chance, auf den Zweiten aufzuschließen, in eigener Halle geht es am kommenden Mittwoch (11.01.2023) gegen den Thüringer HC, der zwei Punkte Vorsprung hat.