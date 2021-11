Tschechow mit aggressiver Abwehr

Andreas Cederholm erzielte für den TBV das erste Tor der Partie. Nach zwei Treffern durch Linksaußen Elisson führte Lemgo schnell mit 3:1, Tschechow antwortete mit einem 3:0-Lauf. Beide Mannschaften standen gut in der Abwehr, gegen die sehr körperlich und offensiv verteidigenden Russen taten sich die Ostwestfalen vorne aber schwer.

In der 15. Minute traf Tschechow nach einem Gegenstoß in Unterzahl zum 8:5 und führte erstmals mit drei Toren. Kehrmann mahnte in einer Auszeit an, wieder schneller in die Defensivformation zu kommen, um diese Konter zu verhindern. Doch dem TBV fehlte vor dem gegnerischen Tor weiter die Durchschlagskraft und kassierte einige Zwei-Minuten-Strafen, sodass Tschechow sich mit vier Toren absetzte (10:6/19. Minute).

Gedeon Guardiola muss verletzt raus

In einer guten Phase verkürzte Lukas Zerbe (24.) für Lemgo auf 10:12. Kurz vor der Halbzeitpause trat Lemgos Routinier Gedeon Guardiola einem Gegenspieler während der Vorwartsbewegung in die Hacke und verdrehte sich dabei das Knie. Für den Spanier, der mit Hilfe vom Feld humpelte, war die Partie damit bereits gelaufen. Tim Suton (28.) brachte den TBV zwischenzeitlich auf ein Tor ran (13:14), zur Halbzeit führte Tschechow mit 15:13.

In der zweiten Hälfte erwischte Lemgo erneut einen guten Start, Isaias Guardiola glich zweieinhalb Minuten nach Wiederanwurf zum 16:16 aus. In der 41. Minute hatte sich Tscherkow wieder einen Drei-Tore-Vorsprung erarbeitet (22:19), Lemgo schaffte mit einem 3:0-Lauf wieder den Ausgleich.

Cederholm (39.) brachte den TBV erstmals seit der Anfangsphase wieder in Führung (24:23), Frederik Simak baute diese nach einem Gegenstoß auf zwei Treffer aus (27:25). Mit Torhüter Finn Zecher als starkem Rückhalt verteidigte Lemgo den Vorsprung bis zur Schlusssirene.

