Bobby Schagen brachte den TBV nach knapp einer Minute mit dem ersten Tor der Partie in Führung. Wie schon im Hinspiel, das Lemgo mit 30:28 für sich entschieden hatte, entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe: Beide Teams spielten schnörkellos nach vorne und zeigten sich treffsicher. So ging es mit einem 16:16 in die Halbzeitpause.

Auch in der zweiten Hälfte bot sich zunächst ein ähnliches Bild. In der 36. Minute hatte der TBV die Chance auf die erste Drei-Tore-Führung, doch Tim Suton scheiterte am Pfosten (22:20). Lemgo zog in der Offensive nun das Tempo an: Bjarki Mar Elisson traf per Siebenmeter zum 25:22, der bärenstarke Zerbe baute die Führung auf vier Treffer aus (26:22/41. Minute).

Die Gäste gaben sich nicht geschlagen und kamen mit einem 3:0-Lauf wieder auf einen Treffer ran (27:26/56.). Der bis dahin torlose Jonathan Carlsbogard erzielte die wichtigen Treffer zum 28:26 und 29:27 für die Ostwestfalen. 60 Sekunden vor Schluss traf Zerbe per Siebenmeter zum 30:27 und entschied die Partie.

Stand: 30.11.2021, 20:20