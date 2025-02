Gummersbach startet gegen Flensburg in die Hauptrunde der European League

Neues Jahr, neues Glück: Das scheint zumindest für den VfL Gummersbach zu gelten. Denn man konnte schon von einer kleinen Formkrise sprechen, die die Oberbergischen Ende 2024 durchlebten. Fünf Pflichtspielniederlagen in Folge sorgten beim Team von Cheftrainer Gudjon Valur Sigurdsson zunehmend für hängende Köpfe.

Doch die WM-Pause hat dem VfL gut getan. Beim Re-Start der Handball-Bundesliga gelang den Blau-Weißen am Samstagabend endlich der so sehnlichst erwartete Befreiungsschlag. Sie bezwangen den TVB Stuttgart souverän mit 36:29 und können so mit Rückenwind in die am Dienstag beginnende Hauptrunde der EHF European League starten. Gegner ist kein geringerer als Titelverteidiger und Ligarivale SG Flensburg-Handewitt.