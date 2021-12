European League: TBV Lemgo Lippe verliert in Odense

Die Lemgoer starteten mit einem Ballgewinn beim ersten Angriff der Dänen gut, leisteten sich aber umgehend einen von zu vielen leichten Ballverlusten im ersten Durchgang. Der Versuch eines schnellen Passes in die Spitze landete wieder bei den Gastgebern.

Elisson erzielt die ersten vier TBV-Treffer

Die trafen ihrerseits und zogen anschließend auf 4:0 davon, weshalb TBV-Trainer Florian Kehrmann nach nicht einmal fünf gespielten Minuten die erste Auszeit nahm. Kurz darauf kassierten die Dänen eine Zweiminuten-Strafe, doch die Lemgoer verschenkten den ersten Angriff wieder mit einem Fehlpass.

Mit einer guten Verteidigung holten sie sich diesen jedoch wieder und kamen durch Bjarki Mar Elisson zum ersten Torerfolg. Elisson war auch nach rund zwölf Minuten der einzige Torschütze der Gäste, wobei er sogar noch mit einem Siebenmeter an der Latte scheiterte.

Fünf Gegentore nach Ausgleich zum 10:10

Mit dem Treffer zum 5:8 durch Jonathan Carlsbogard trug sich erstmals ein anderer Lemgoer in die Torschützenliste ein. Trotz zu vieler Abspielfehler und hektischer Torabschlüsse - nach 30 Minuten standen für Lemgo neun Ballverluste in der Statistik - war der TBV nun besser im Spiel.

In der 26. Minute gelang Elisson nach einem Ballgewinn mit einem Wurf aus der eigenen Hälfte - die Dänen hatten ihren Keeper im Angriff durch einen Feldspieler ersetzt - sogar der 10:10-Ausgleich. Doch das war gleichzeitig der letzte Treffer der Lemgoer vor der Pause, während die Gastgeber noch fünf weitere nachlegten.

Vorentscheidung durch weiteren Vier-Tore-Lauf

Nach dem Seitenwechsel erwies sich dieser Fünf-Tore-Rückstand trotz eines besseren Starts und des zwischenzeitlichen Anschlusstreffers durch Carlsbogard zum 16:17 als zu große Bürde. Mit einem weiteren Vier-Tore-Lauf zog der ungeschlagene Tabellenführer der dänischen Liga auf 21:16 davon.

Drei Zweiminuten-Strafen in Durchgang zwei - im ersten waren die Lemgoer ganz ohne ausgekommen - erschwerten die Aufholjagd zusätzlich. So führten die Dänen drei Minuten vor Spielende mit 30:25 und brachten ihren Sieg, mit dem sie in der Gruppe B an Lemgo vorbeiziehen, sicher ins Ziel.

Lemgo bleibt auf Achtelfinalkurs

Mit acht Punkten liegt der TBV aber immer noch komfortable sechs Zähler vor Rang fünf. Die besten vier Teams der vier Gruppen ziehen ins Achtelfinale ein.

Elisson (8 Tore) und Lukas Zerbe (6) waren die besten Werfer bei Lemgo, das erst am 15. Februar bei Benfica Lissabon wieder auf europäischem Parkett zum Einsatz kommt. Erfolgreichster Schütze der Partie war beim siebenmaligen dänischen Meister Emil Madsen (9).

Stand: 07.12.2021, 20:50