European League: Dortmunder Handballerinnen souverän

Nachdem sie Ende Januar noch den Sprung ins Final Four des DHB -Pokals mit einer 33:34-Schlappe bei der HSG Bensheim/Auerbach verpasst hatten, läuft es für die Dortmunderinnen auf europäischer Bühne deutlich besser. In der Gruppenphase feierten sie mit 31:21 (16:8)-Erfolg gegen das französische Team aus Besancon im vierten Spiel bereits den dritten Sieg.

Lena Hausherr beste Schützin des BVB

Damit führt die Borussia die Gruppe A in der European League zwei Spieltage vor dem Ende mit zwei Punkten Vorsprung an und hat nun die besten Karten im Kampf ums Weiterkommen. In der Partie gegen den Tabellenzweiten stellten sie die Weichen in Hamm früh auf Sieg. Mit einem 5:0-Lauf erwischten die Dortmunderinnen den deutlich besseren Start.