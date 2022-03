Während der Bundesliga-Neunte Lemgo bei der Generalprobe in Berlin am vergangenen Donnerstag eine 24:29-Niederlage einstecken musste, feierte Plock in der Liga zuletzt einen 32:24-Erfolg beim Tabellendritten Azoty-Pulawy und festigte Platz zwei.

Kehrmann erwartet taktisch variablen Gegner

Kehrmann rechnet mit einem taktisch variablen Gegner. "Gegen Plock müssen wir uns auf eine sehr flexibel agierende 6:0- und 5:1-Abwehr einstellen" , sagte Kehrmann mit Blick auf die Defensivspezialisten Mirsad Terzic und Leon Susnja. "Sie sind sehr erfahrene Spieler, die eine kompakte und körperbetone Deckung vorleben und immer wieder erfolgreich Beton anrühren".

In der Offensive versuche Plock, "die Kreisläufer mit vielen Kreuzungen und Bällen in die Tiefe in Szene zu setzen." Mit Sergei Kosorotov, Zoltan Szita, Tin Lucin und Dmitry Zhitnikov habe der Gegner aber auch sehr starke Rückraumschützen in seinen Reihen.

Cederholm wird wohl fehlen

Kehrmann wird am Dienstag voraussichtlich auf Andreas Cederholm verzichten müssen. Der Schwede hatte im Traininig einen Schlag gegen den Kopf bekommen und danach Schwindelgefühle gehabt. Auch Kapitän Andrej Kogut fehlt weiter. Dafür war bereits gegen Berlin Lukas Hutecek nach auskurierter Knöchelverletzung ins Team zurückgekehrt.

Im Vorverkauf hat Lemgo bereits über 2.600 Tickets verkauft. Das Rückspiel in Plock findet am nächsten Dienstag (5. April ) statt. Der Sieger des Achtelfinals trifft im Viertelfinale auf den schwedischen Vertreter IK Sävehof oder den Schweizer Klub Kadetten Schaffhausen.