TBV Lemgo Lippe - Elísson als Erfolgsgarant

Ungeschlagen im Jahr 2020: Beim TBV Lemgo Lippe herrscht nach dem 31:25-Sieg gegen die HSG Nordhorn-Lingen Euphorie wie schon etwas länger nicht mehr. Wer zu Beginn der Länderspielpause an diesem Montag (09.03.2020) auf die Tabelle der Handball-Bundesliga schaut, reibt sich etwas verwundert die Augen - denn da steht der TBV Lemgo Lippe mit einem ausgeglichenen Punkte-Verhältnis auf Rang zehn.

Elísson als Lebensversicherung des TBV

Rückblick auf den 20. Spieltag: Nach einem 24:31 bei Tabellenführer Kiel droht Lemgo Lippe als Tabellen-14. in den Abstiegskampf zu geraten. Vor dem Jahreswechsel haben die Westfalen doppelt so viele Niederlagen kassiert wie Siege eingefahren. Was dann folgt, ist eine einzige Erfolgsgeschichte: Sechs Siege und ein Remis gegen den Spitzenklub Rhein-Neckar Löwen. Der TBV ist nach dem THW Kiel aktuell die erfolgreichste Mannschaft der Liga. "Wir spielen das alle gut zusammen und gewonnen haben wir als Team", sagte Coach Florian Kehrmann nach dem letzten Erfolg gegen Nordhorn.

Dennoch muss man einen herausheben: Bjarki Már Elísson. Der im Sommer von den Füchsen Berlin gekommene Isländer ist quasi die Lebensversicherung des TBV. Mit 216 Toren führt er die Torschützenliste der Bundesliga an. "Bjarki muss man herausheben", meinte trotz allem Teamzusammenhalts auch Florian Kehrmann. Mit 15 Treffern warf er Nordhorn quasi alleine aus der Halle. Er scheint sich wohl zu fühlen im kleinen Ort Lemgo, obwohl er aus der Großstadt Berlin kam.

Isländer bei Topklubs auf dem Zettel?

Was aber passiert, wenn sich Elísson verletzt? Es ist eigentlich der Worst Case. Denn Lemgo Lippe ist abhängig von seinen Treffern. Das Gute für die Westfalen: Es passiert nicht. Der Isländer zieht sein Team Woche für Woche mit. Das bleibt den Topklubs nicht verborgen - der 29-Jährige dürfte auf dem Zettel einiger zahlungskräftigerer Vereine stehen. Vielleicht auch beim nächsten Gegner dem SC Magdeburg.

Dort könnte beispielsweise auch international auf sich aufmerksam machen - denn der SC ist Tabellendritter und damit beste Karten für den Einzug ins internationale Geschäft spielen. Das kann Lemgo Lippe nicht bieten, obwohl nach der Siegesserie der Klassenerhalt in trockenen Tüchern ist. Der Vertrag des Rückraumspielers in Westfalen läuft allerdings noch bis 2021.

Stand: 09.03.2020