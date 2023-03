Auslosung der Handball-EM 2024 am 10. Mai in Düsseldorf

Stand: 01.03.2023, 13:34 Uhr

Die Auslosung der Vorrundengruppen für die Handball-Europameisterschaft der Männer im kommenden Jahr findet am 10. Mai in Düsseldorf statt. Das gab der Deutsche Handballbund als Ausrichter des Turniers am Mittwoch bekannt.