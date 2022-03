Die Mannschaft von Florian Kehrmann unterlag in eigener Halle am Dienstagabend mit 28:31 (15:13). Das Rückspiel in Plock findet am nächsten Dienstag (5. April ) statt. Der Sieger des Achtelfinals trifft im Viertelfinale auf den schwedischen Vertreter IK Sävehof oder den Schweizer Klub Kadetten Schaffhausen.