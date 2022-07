Das gab der Verein am Dienstag bekannt. "Wir haben das große Abenteuer EHF European League in der letzten Saison sowohl sportlich als auch mit dem ganzen Drumherum in vollen Zügen genossen. Dies nun in der kommenden Spielzeit noch einmal miterleben zu dürfen, ist der Lohn für eine überragende Saison meiner Mannschaft", zeigte sich TBV-Trainer Florian Kehrmann begeistert. "Zwei Jahre in Folge in diesem Wettbewerb starten zu dürfen ist außergewöhnlich und macht uns extrem stolz", so der Coach der Ostwestfalen.

In der abgelaufenen Saison war Lemgo im Achtelfinale am polnischen Klub Wisla Plock - dem späteren Dritten des Wettbewerbs - nach einem 28:31 in eigener Halle und einem 28:28 im Rückspiel gescheitert.