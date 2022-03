Nach knapp einer Minute erzielte Lemgos Kian Schwarzer den ersten Treffer der Partie. Der TBV leistete sich zu Beginn einige Konzentrationsfehler, sodass die Finnen nach fünf Minuten mit 3:1 führten. Doch die Ostwestfalen steigerten sich: Frederik Simak glich in der 16. Minute zunächst zum 8:8 aus und brachte sein Team vier Minuten später mit 11:10 in Führung.

In einer Auszeit rief Trainer Kehrmann die TBV-Spieler dazu auf, nicht zu kompliziert zu spielen. Bis zur Halbzeitpause baute der TBV seine Führung auf drei Tore aus (15:12). Doch auch nach der Pause tat Lemgo sich schwer, Sandro Samardzic (39.) glich für Riihimäen zum 18:18 aus. Keine der beiden Mannschaften konnte sich absetzen. Fünf Minuten vor Spielende führten die Finnen mit 28:26, Lemgo hatte in der Offensive zu wenig Durchschlagskraft.

Kein Sieger nach einer engen Schlussphase

Doch in der Schlussphase schaltete der TBV noch einmal einen Gang nach oben. Schwarzer glich für Lemgo zweieinhalb Minuten vor Spielende zum 28:28 aus, Bobby Schagen brachte die Ostwestfalen nach einem Ballverlust der Cocks mit 29:28 in Führung. Bei noch 49 verbleibenden Sekunden auf der Uhr nahm Kehrmann beim Stand von 29:29 noch eine Auszeit. Danach wurde ein Wurf von Schagen pariert, doch auch Riihimäen vergab die letzte Möglichkeit.