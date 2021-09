Handball | Supercup

Handball-Supercup: Lemgo hat zweite Sensation gegen Kiel im Visier

Von Julian Tilders

Beim Handball-Supercup in Düsseldorf tritt Pokalsieger TBV Lemgo Lippe gegen den übermächtigen Meister THW Kiel an. Doch die Vergangenheit lehrt: In einem Spiel ist alles möglich.