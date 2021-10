Im Pokal hat die Mannschaft von Trainer Frank Carstens nun die Chance, sich fernab vom Ligabetrieb mit einem Erfolgserlebnis zu stärken. "Die Mannschaft hat die Chance, den Bock umzustoßen. Das kann ein immens wichtiges Spiel werden" , sagt Carstens vor der Begegnung mit Ludwigshafen. Im letzten Aufeinandertreffen, am 37. Spieltag der abgelaufenen Spielzeit, hatten sich die beiden Teams mit einem Unentschieden getrennt. " Ludwigshafen ist für uns ja ein alter Bekannter. Eine Mannschaft mit denen wir schon heiße Kämpfe hatten und die wir gut kennen ", so Carstens.

Dormagen empfängt Pokalsieger Lemgo Lippe

Um 19.30 Uhr wird das NRW -Duell zwischen TSV Bayer Dormagen und dem überraschenden Pokalsieger aus Lemgo Lippe angepfiffen. Für den Gastgeber aus Dormagen ist es eine ganz besondere Partie - das erste Heimspiel gegen einen Bundesligisten seit 2014. Die Dormagener sind voller Vorfreude, sich überhaupt mal wieder in einem Pflichtspiel mit einer Mannschaft aus dem Ligaoberhaus messen zu können.

"Wir haben in den letzten Jahren oft gegen Erstligisten in der Saison-Vorbereitung gespielt ", sagt Trainer Dusko Bilanovic: "Jetzt haben wir endlich die Gelegenheit, in unserer Halle gegen eine Spitzenmannschaft zu spielen. Und das ist sogar der Cup-Verteidiger!" Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams ist noch gar nicht so lange her. Noch im August standen sich Dormagen und Lemgo in der Vorbereitung auf die aktuelle Saison gegenüber.

Damals gewann der Erstligist ein knappes Spiel 27:24. " Wir wissen, dass wir am Dienstagabend eine schwere Aufgabe vor uns haben, an die man mit dem nötigen Respekt herangehen muss" , sagt Lemgos Trainer Florian Kehrmann, der seine Schlüsse aus dem Vorbereitungsspiel gezogen hat: Dormagen verfügt über eine wirklich sehr gute erste Sieben mit schlagkräftigem Personal im Rückraum."

BHC zu Gast bei Oberligist SG VTB /Altjührden

Ebenfalls um 19.30 Uhr trifft Bundesligist Bergischer HC auf die SG VTB /Altjührden aus der Oberliga Nordsee. Eine halbe Stunde später empfängt die SG Langenfeld 72/92 den Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf. Der Viertligist hatte sich Ende September zum DHB -Amateurpokalsieger gekrönt und damit für die 2. Runde des DHB -Pokals qualifiziert.

