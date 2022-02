DHB-Pokal: GWD Minden beim SC Magdeburg chancenlos

Ihren komfortablen Vorsprung hatten die Magdeburger nicht zuletzt Keeper Mike Jensen zu verdanken, der mehrfach glänzend parierte. So geriet " die Chance, etwas Außergewöhnliches zu erreichen ", wie Carstens es im Vorfeld gesagt hatte, schnell außer Reichweite. Der Mindener Coach hatte sicher auch auf Pokal-Rückenwind für den Abstiegskampf in der Liga gehofft.

Minden verhindert zweistellig Niederlage

Nach dem Seitenwechsel machten die Magdeburger da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten und bauten ihre Führung aus. In der 37. Minute war ihr Vorsprung beim 23:13 erstmals zweistellig.

Fünf Minuten vor Spielende versuchte Carstens mit einer Auszeit beim Stand von 22:31 aus Mindener Sicht noch einmal, einen Impuls zu geben, damit seine Spieler das Ergebnis noch freundlicher gestalten können. Zumindest wurde es am Ende nicht zweistellig. Minden unterlag mit 26:34.

Nun müssen die Mindener in der Liga ohne den Rückwind einer Pokalsensation und der Teilnahme am Final Four (23./24. April in Hamburg) auskommen. Das wird nicht einfach, zumal sie ihr erstes Ligaspiel in diesem Jahr gleich wieder zum SC Magdeburg führt - am kommenden Mittwoch.