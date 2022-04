Grund für die Entscheidung seien vor allem wirtschaftliche Faktoren gewesen: "Eine Halle mit 20.000 Zuschauern Fassungsvermögen bietet ganz andere Möglichkeiten" , sagte Schwenker im Interview mit der "Handballwoche".

Schwenker erwartet "deutlich höhere Einnahmen" in Köln

"Auch wenn die Entscheidung nicht leicht gefallen ist, ist die Aussicht und Erwartung auf deutlich höhere Einnahmen sicher nachvollziehbar" , sagte Schwenker weiter. Köln, das bereits jedes Jahr die Finalrunde der Handball-Champions-League austrägt, werde zukünftig die "Handball-Hauptstadt Europas" sein.

Somit findet an diesem Wochenende (23./24. April) das "FinalFour"-Turnier zum vorerst letzten Mal in Hamburg statt, wo die Halle 13.000 Fans fasst. In der Hansestadt kämpfen der THW Kiel, der TBV Lemgo Lippe, der SC Magdeburg sowie der HC Erlangen um den Pokal.