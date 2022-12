DHB-Pokal: Duell der Aufsteiger zwischen Hamm-Westfalen und Gummersbach

Hamm peilt erstes Viertelfinale der Vereinsgeschichte an

Ob es ASV-Coach Michael Lerscht gelingt, seine Mannschaft ins erste Viertelfinale der Vereinsgeschichte zu führen, bleibt abzuwarten. Das Ziel ist auf jeden Fall klar, und das erste Saisonduell hat gezeigt, dass man dem VfL auf Augenhöhe begegnen kann. Dieser gewann gegen Hamm-Westfalen am 3. Spieltag vor eigenem Publikum nur knapp mit 29:28.