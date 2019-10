Ludwigshafen als vermeintlich schlagbarer Gegner?

Gegner am Mittwochabend (02.10.2019, 19.15 Uhr) ist nun ein weiterer Klub aus dem Oberhaus. Die Eulen Ludwigshafen rangieren in der Bundesliga aktuell auf Rang 16 und verloren sechs der ersten sieben Spiele. Zuletzt setzte es für die Norddeutschen eine 19:29-Niederlage gegen die Füchse Berlin.

Seit Jahren wechselt Ludwigshafen zwischen Erst- und Zweitklassigkeit, musste seit dem erstmaligen Aufstieg zur Saison 2010/11 bereits zweimal wieder den Gang nach unten antreten. In der letzten Saison retteten sich die Eulen am letzten Spieltag noch spektakulär in der letzten Sekunde auf Platz 16. Ein vermeintlich dankbarer Gegner im Pokal-Achtelfinale also?

Hamm im Zweitliga-Spitzenkreis

Jedenfalls läuft es für Hamm-Westfalen in Liga zwei gut - das Oberhaus scheint nicht allzu weit entfernt zu sein. Der ASV steht nach sechs Spieltagen auf dem zweiten Platz, holte vier Siege, ein Remis und musste sich erst einmal geschlagen geben. Allerdings datiert diese Niederlage vom letzten Spieltag, als die Westfalen Aufsteiger ThSV Eisenach überraschend mit 24:29 unterlagen. "Wir wurden abgekocht", analysierte Rothenpieler auf der vereinseigenen Internetseite nach dem Spiel. Ein Warnschuss vor den Bug, der als Weckruf für die anstehende Pokalbegegnung fungieren sollte.