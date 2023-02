Dort trifft der TBV Mitte April auf die SG Flensburg-Handewitt, die Rhein-Neckar Löwen und den Sieger der Partie zwischen dem THW Kiel und dem SC Magdeburg, die am Sonntag (15 Uhr) ausgetragen wird.

TBV im ersten Durchgang zu Stark für Gummersbach

Die Gäste erwischten den etwas besseren Start und gingen nach einem Pfostentreffer von Gummersbachs Julian Köster durch einen Siebenmeter von Lukas Zerbe und einen Treffer von Tim Suton mit 3:1 in Führung (5.). Beim TBV lief in der Anfangsphase alles über Rückraumspieler Suton, der drei der ersten sechs Tore seiner Mannschaft erzielte, sich in der 11. Minute dann aber mit einer Zwei-Minuten-Strafe erstmal selbst aus dem Spiel nahm. Gummersbach konnte die Überzahl allerdings nicht nutzen und musste wenig später sogar den Treffer zum 5:9 durch Niels Versteijnen einstecken (14.).

Die Gäste hatten nun das Momentum auf ihrer Seite. Angeführt vom starken Versteijnen erhöhten sie in den folgenden Minuten auf einen Fünf-Tore-Vorsprung (6:11/17.). Bis zur Pause kam Gummersbach zwischenzeitlich bis auf drei Treffer heran, ging am Ende aber mit einem klaren 14:18-Rückstand in die Kabine.

Gummersbach kämpft erfolglos

Nach dem Seitenwechsel war Gummersbach um den Anschluss bemüht und verkürzte bald auf 21:22 (40.), woraufhin TBV-Trainer Florian Kehrmann eine Auszeit nahm. Die Ansage des ehemaligen Nationalspielers zeigte offenbar Wirkung, denn die Gäste kamen mit einem 3:0-Lauf aus der Auszeit (21:25/46.). Von da an verteidigte der TBV seine Führung erfolgreich, auch wenn Gummersbach noch mehrere Male bis auf zwei Tore heran kam (28:30/55.).

Beste Torschützen der Partie waren die Gummersbacher Lukas Blohme und Dominik Mappes mit je acht Treffern. Beim TBV kam Suton auf sieben Tore.

Wiedersehen in der Liga

Am Donnerstag (09.02.2023/19.05 Uhr) treffen beide Mannschaften bereits wieder in Gummersbach aufeinander. Dann geht es in der Bundesliga um wichtige Punkt für den Klassenerhalt.

